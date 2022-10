Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер всячески привлекает внимание к себе. Она хвастается трендовыми образами, рассказывает о своих успехах и делится различными новинками из своей линейки косметики.

Известно, что 25-летняя звезда прилетела в Париж, чтобы не только посетить Неделю моды, но и поражать публику своими нарядами. В темно-синем платье Дженнер покрасовалась на показе модного дома Schiaparelli.

«Это что-то потрясающее; 🌌Королева 🌌; красиво 😍; Привет Кайли 💗; ты такой классный человек😍; ты амо прима; Ооо, королева Кай 🥰🥺🌹; нет пожалуйста😢; Проклятая женщина 🔥; Милая Кайли, ты очень милая🧿♥️» - пишут в сетию

Также чуть ранее Кайли снова эпатировала публику новой нескромной фотосессией. В подписи к публикации Дженнер написала: "of course sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator".

