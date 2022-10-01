Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми поїхала жити за кордон, а нещодавно презентувала новий україномовний кліп "Додому", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі коротке відео і розповіла про свою долю.

У короткому ролику Славу знято, мабуть, у студії звукозапису. На ній чорне вбрання, волосся трохи розпатлане, а на голові великі навушники. Схоже, артистка працює над новим музичним твором.

У підписі до публікації Камінська розповіла, як хотіла стати утримачем, але нічого не вийшло. "Хотіла перекваліфікуватися у зміст, але знову пішла працювати власним коштом. Музикант залежить від музики, і це діагноз на все життя, і я така тут не одна".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Публіка вимагає повністю трек", "Красива пісня! У дуже незвичайному для тебе стилі", "Чекаємо. Дуже незвичайно і круто", "Геніальна ти", "Неймовірна леді", "Коли прем'єра пісні?", "Так точно, красуня чарівна. Слава Україні", "Захоплює", "Найкраща", "Ви у стрічку не вписуєтеся трохи", "Красуня".

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