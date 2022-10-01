Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни активно гастролювала з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та поділилася своїми думками щодо останніх новин про анексію українських територій та заявки України на вступ до НАТО.

На новій фотографії Джамала знята з букетом соняшників у руках. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації артистка написала: "Кажуть, найтемніше перед світанком. росія підписує фіктивні документи щодо "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. При тому, що жодну з цих територій вони не контролюють повністю. І ніколи не будуть. У відповідь Україна йде на важливий крок — оголосила про подання заявки на вступ до НАТО. Ми вже союзники цивілізованого світу. Більше — ми його частина, і завжди нею були. Час підтвердити це документами — не фіктивними, а реальними. З 24 лютого ми живемо в темряві — обстріли, втрачені домівки, смерті. Всі ці псевдореферендуми, анексії територій — залякування, спроба ще більше потопити нас у цій пітьмі. Але світла в нас більше — це наша надія, хоробрість та готовність йти до кінця. Можливо гучно прозвучить, але у нас є одна спільна мета, і, знаю, ми будемо рухатися тільки вперед. До світла".

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