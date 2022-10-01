Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми уехала жить за границу, а недавно презентовала новый украиноязычный клип "Додому", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети короткое видео, и рассказала о своей судьбе.

В коротком ролике Слава запечатлена, видимо, в студии звукозаписи. На ней черный наряд, волосы немного растрепаны, а на голове большие наушники. Похоже, артистка трудится над новым музыкальным произведением.

В подписи к публикации Каминская рассказала, как хотела стать содержанкой, но ничего не получилось. "Хотела переквалифицироваться в содержанку, но снова пошла работать за свой счет. Музыкант зависим от музыки, и это диагноз на всю жизнь, и я такая здесь не одна".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Публика требует полностью трек", "Красивая песня! В очень необычном для тебя стиле", "Ждем. Очень необычно и круто", "Гениальная ты", "Невероятная леди", "Когда премьера песни?", "Так точно, красавица волшебная. Слава Украине", "Захватывает", "Самая лучшая", "Вы в ленту не вписываетесь немного", "Красотка".

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