Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка від початку війни залишається в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на початку літа зірка представила глядачам свою моновиставу "Я вдома", яка отримала великий успіх. Так цього разу артистка виклала кадр зі сцени театру, а у підписі до нього звернулася до українців.
На фотографії в похмурій атмосфері Наталя сіла у валіз і схилила голову. На ній довга темна сукня в білий горошок і чорний піджак, а волосся закриває обличчя.
У підписі до публікації Могилевська звернулася до українців на тлі новин про трагедію у Запоріжжі, де від ворожого удару загинули десятки людей. "Нестерпний біль... Наші захисники та захисниці, медики, волонтери, мирне населення, діти... Молимося за живих та вшановуємо пам'ять усіх загиблих. Вічна пам'ять і слава всім загиблим українцям!", - написала співачка.
Користувачі в коментарях написали: "Боже, врятуй їхні душі", "Це нестерпний біль", "Рветься душа", "Вічна Світла пам'ять усім загиблим", "Дякую вам, Наталя", "Біль. Нестерпний пекучий, лютий біль", "Слава Україні. Смерть ворогам".
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