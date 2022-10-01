Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Єфросиніна також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Маша звернулася до українців.

"Президент України оголосив сьогодні подання про терміновий вступ до НАТО і заявив, що будь-які переговори з ворожою країною можливі лише у разі призначення нового президента в ній!

Тому приєднуємося до щирих побажань їхнього нинішнього бункерного терориста, маразматика, брехуна та всесвітнього… посміховиська", - написала Єфросиніна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так і буде, розвал росії краще, що може статися!!!", "У темні часи дуже добре видно світлих людей", "Маша, у них "всеросійська" акція... ...", "Маша Ви найкраща у висловленні думок, обожню))".

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