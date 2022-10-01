На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зозповіла про цікаву деталь зі зйомок свого кліпу з Антоном Чілібі.

"Продовжи речення: Я обов’язково повернусь ДОДОМУ в рідний ... Вчора, не тямлячи себе від чергових страшних новин я чомусь згадала про рюкзак 🎒Точніше маленький дерев’яний дім на шлейках в нашому з Антоном CHILIBI кліпі «Сьогодні». Цей рюкзак символізує домівки, надбання і історії, тривалістю в ціле життя, які нам, українцям, рятуючись від війни, довелося в прямому сенсі спакувати в маленькі сумки 🏠", — пише Цибульська.

Ольга розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення рф не їхала за кордон.

“Ніби твій всесвіт перевернули і склали в сумку під написом “дім” - рядок з пісні, який я написала вночі в одному з чисельних готелів, після чергового благодійного концерту. Написала, бо зрозуміла, що моє власне життя зараз вміщається в той рюкзак. Взяти з собою лише крихітний шматочок минулого, аби отримати шанс на майбутнє 💔 Я не виїжджала з України. Та повернення в Київ чекала довго. І я вірю та знаю - твій дім дочекається і тебе, де б ти не був ❤️⠀", — наголосила співачка.

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