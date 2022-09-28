Артистка Оля Цибульська показала та згадала, як відпочивала в Італії, США та Туреччині, а також розповіла, що з нею траплялося у кожній із країн, які вона відвідала.

Як повідомляє Politeka.net, на знамениту українську співачку Ольгу Цибульську, яка активно дає благодійні концерти, наринули спогади з минулого. Артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram рідкісними архівними знімками домашнього архіву.

На архівних кадрах Ольгу не важко впізнати - тоді у неї було таке ж темне волосся і коротка стрижка. Складається враження, що час над нею непідвладний.

Артистка Оля Цибульська показала та згадала, як відпочивала в Італії, США та Туреччині, а також розповіла, що з нею траплялося у кожній із країн, які вона відвідала.

Так, вісім років тому цього дня співачка була в Ріміні, в Італії та носила під серцем свого синочка Нестора. Вона зізналася, що, подивившись на фото, згадала все, що відчувала, як готувалася стати мамою.

"Майже 8 місяців вагітності. Їла як кінь і мріяла, як дівчинка", - згадала співачка.

2016 року, того ж дня, вона зробила фотосесію в Майамі. А потім ще через рік опинилася у Туреччині з розбитими колінами. Крім того, Оля Цибульська опублікувала фото, зроблене у Туреччині. На знімку видно, що співачка має синці на ногах.

Нагадаємо, що Оля Цибульська несподівано зізналася, чому гламурні дівчинки називали її "ку-ку".

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська звернулася до українців, приголомшивши рішенням, яке далося їй нелегко.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Оля Цибульська приголомшила виглядом з мамою у ванній.



