Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. А минулого року зірка вирішила випробувати свої сили на проекті "Маска", де сховалась за образом "Скандала". Зірка дійшла до фіналу та посіла друге місце, при цьому її не впізнав та Михайло, який був у кріслі детектива. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка зробила репост сторіс, показуючи дівчину, яка схожа на неї.

"Схожі? Хустка - це тема. На зв'язку. Мені така допомога не завадить", - написала Оля у сторіс.

"Захочу я в квітковий магазин. І дівчина такими величезними очима дивиться і каже: "Я думала, що це Оля Цибульська зайшла". Знаєте, мені вже не один раз говорили і ось я подумала, Оля, давай якось співпрацювати. , я буду десь коли потрібні автографи, підхоплю десь на заміну, фотка 50 грн", - сказала дівчина, схожа на Цибульську.

Нагадаємо, Цибульська несподівано зізналася, чому гламурні дівчатка називали її "ку-ку"

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська звернулася до українців, приголомшивши рішення, яке далося їй нелегко.

Також Politeka писала, що Цибульська зачепила українців емоційними кадрами та словами після концерту