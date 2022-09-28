Як повідомляє Politeka.net, цькування у школі – складна та важка тема. Багато хто знає це явище під назвою "булінг". У сучасних школах понад 10% учнів зазнають буллінгу щодня. Діти можуть бути дуже жорстокі по відношенню до своїх однолітків. Але особливо яскраво це проявляється у підлітковому віці.
Цієї складної теми торкнулася українська співачка Оля Цибульська і дала кілька порад на сторінці в Instagram тим, хто наражається на буллінг.
Співачка Оля Цибульська порадила насамперед - не мовчати, а розповісти про цькування дорослим (батькам чи вчителям). Адже емоційний стан дуже важливий, не можна доводити себе до крайності, а мовчання лише розв'яже руки агресору та кривднику.
Крім того, артистка зазначила, що потрібно шукати своїх людей, які поділяють спільні інтереси та хоббі, цікавляться життям та світяться щастям.
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"Класні люди, які насправді круті, ніколи не займатимуться булінгом і когось принижуватимуть. Купка засранців не повинна заганяти тебе в кут... Будь щасливим і вороги цього не переживуть", - додала Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська несподівано зізналася, чому гламурні дівчинки називали її "ку-ку".
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська звернулася до українців, приголомшивши рішенням, яке далося їй нелегко.
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Оля Цибульська приголомшила виглядом з мамою у ванній.