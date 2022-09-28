Оля Цибульська зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм передплатникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання.

Як повідомляє Politeka.net, цькування у школі – складна та важка тема. Багато хто знає це явище під назвою "булінг". У сучасних школах понад 10% учнів зазнають буллінгу щодня. Діти можуть бути дуже жорстокі по відношенню до своїх однолітків. Але особливо яскраво це проявляється у підлітковому віці.

Цієї складної теми торкнулася українська співачка Оля Цибульська і дала кілька порад на сторінці в Instagram тим, хто наражається на буллінг.

Співачка Оля Цибульська порадила насамперед - не мовчати, а розповісти про цькування дорослим (батькам чи вчителям). Адже емоційний стан дуже важливий, не можна доводити себе до крайності, а мовчання лише розв'яже руки агресору та кривднику.

Крім того, артистка зазначила, що потрібно шукати своїх людей, які поділяють спільні інтереси та хоббі, цікавляться життям та світяться щастям.

"Класні люди, які насправді круті, ніколи не займатимуться булінгом і когось принижуватимуть. Купка засранців не повинна заганяти тебе в кут... Будь щасливим і вороги цього не переживуть", - додала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Оля Цибульська несподівано зізналася, чому гламурні дівчинки називали її "ку-ку".

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська звернулася до українців, приголомшивши рішенням, яке далося їй нелегко.

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