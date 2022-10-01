На своей странице в Instagram артистка поделилась и рассказала об интересной детали со съемок своего клипа с Антоном Чилиби.

"Продолжи предложение: Я обязательно вернусь ДОМОЙ в родной... Вчера, вне себя от очередных страшных новостей я почему-то вспомнила о рюкзаке 🎒 Точнее маленьком деревянном доме на шлейках в нашем с Антоном CHILIBI клипе «Сегодня». Этот рюкзак символизирует дома, достояние и истории, продолжительностью в целую жизнь, которые нам, украинцам, спасаясь от войны, пришлось в прямом смысле упаковать в маленькие сумки 🏠", — пишет Цибульская.

Ольга рассказала, что с начала полномасштабного вторжения рф не уезжала за границу.

«Как будто твою вселенную перевернули и сложили в сумку под надписью «дом» - строчка из песни, которую я написала ночью в одной из многочисленных гостиниц, после очередного благотворительного концерта. Написала, потому что поняла, что моя собственная жизнь сейчас вмещается в этот рюкзак. Взять с собой только крошечный кусочек прошлого, чтобы получить шанс на будущее 💔 Я не уезжала из Украины. Но возвращения в Киев ждала долго. И я верю и знаю - твой дом дождется и тебя, где бы ты ни был ❤️", - подчеркнула певица.

Напомним, Оля Цибульская без смущения показала, как выглядела на последних месяцах беременности.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала своего "клона", впечатлив украинцев.

Также Politeka писала, что Цибульская подняла тяжелую тему, которая волнует многих.