Відома українська співачка Злата Огневич у незвичному для себе стилі звернула увагу на зачіску.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич нещодавно розповіла, що дозволила собі невелику відпустку та провела її в Греції. Після повернення артистка одразу представила цікавий образ із оновленою зачіскою та чубчиком.

«Золоті прикраси – як символ особливих моментів із близькими✨ Вони нагадують коханим про кохання, де б вони не були і що б не відчували. Незважаючи на відстань та усі перепони. Адже кохання – вічне, відстань – ні» - написала Злата під новими кадрами.

У мережі відреагували одразу і на новий кадр артистки, і на її оновлений образ:

«Дівчинка – супер!❤; Який образ 😍; Гарно 🔥; Красуня 🔥; Дуже красиво 🥰🥰🥰🎁; Пожежа; Шикарна; ✨️Вооооу, несподіваний образ, щось надзвичайне; Чарівно!❤️; Дуже красива 😍🔥!; Яка класна француженка, бомба; Чарівна француженка 💖; Вау, яка Ви чудова 😍».

Раніше Злата ділилася новими образами та розповідала про цікаві місця, а вже після відпочинку висловилася про враження.

«Повернення до реальності. Охорона працює. Чекаю на свій рейс інтерсіті до Варшави. Попереду ніч без сну. Але це лише половина шляху. Що сказати? Шалено «вдячна» сусідам за порятунок від комфорту та щоденну ракету з обстрілами» - висловилася Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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