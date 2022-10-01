Известная украинская певица Злата Огневич в непривычном для себя стиле обратила внимание на прическу.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич недавно рассказала, что позволила себе небольшой отпуск и провела его в Греции. После взвращения артистка сразу представила интересный образ с обновленной прической и челкой.

«Золотые украшения – как символ особых моментов с близкими✨ Они напоминают любимым о любви, где бы они ни были и что бы ни чувствовали. Несмотря на расстояние и все преграды. Ведь любовь – вечная, расстояние – нет» - написала Злата под новыми кадрами.

В сети отреагировали сразу и на новый кадр артистки, и на ее обновленный образ:

«Девочка – супер!❤; Какой образ 😍; Красиво 🔥; Красавица 🔥; Очень красиво 🥰🥰🥰🎁; Пожар; Шикарная; ✨️Вооооу, неожиданный образ, что-то необычайное; Очаровательно!❤️; Очень красивая 😍🔥!; Какая классная француженка, бомба🔥; Очаровательная француженка 💖; Вау, какая Вы замечательная 😍».

Ранее Злата делилась новыми образами и рассказывала об интересных местах, а уже после отдыха высказалась о впечатлениях.

«Возвращение в реальность. Охрана работает. Жду на свой рейс интерсити до Варшавы. Впереди ночь без сна. Но это только половина пути. Что сказать? Безумно «благодарна» соседям за спасение от комфорта и каждодневная ракеты с обстрелами» - высказалась Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.