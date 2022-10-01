Як повідомляє Politeka.net, Лілія Ребрик не просто ведуча і актриса, вона ще й успішний блогер, за життям якої стежать сотні тисяч людей у Instagram і не пропускають жодної публікації зі знаменитістю.
Зараз телеведуча спробувала хоч трохи підняти настрій українцям та вселити віру в те, що все обов'язково буде гаразд і ми переможемо окупантів, які віроломно вторглися в Україну.
У себе Instagram вона розмістила підбадьорливий пост, а також висміяла шабаш росіян у Москві і промову російського диктатора.
"Немає сил коментувати вчорашні промови та цирк біля бункера у Кремлі. Як десь пожартували, мабуть, «легендарну» промову писали всім під'їздом. Такої солянки безглуздо-абсурдних думок в історії, мабуть, і не було! Але я не хочу про нього про нього. !Я думаю про НАШИХ на Лимані! Нехай їм все вдасться! Давайте всю свою енергію краще туди! ❤️", - прокоментувала недавній виступ путіна Лілія Ребрик.
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Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.
Як повідомляла Politeka, Ребрик наочно показала, де в Україні вже розпочалася зима.
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