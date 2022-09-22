Лилия Ребрик показала снежное фото и признала, что наслаждается только дождливой погодой и любит просто стоять под дождем.

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Лилия Ребрик наслаждается приятными осенними днями, проводя их со своей семьей - любимым мужем и двумя дочерьми. Артистка поделилась атмосферными снимками, показав, что на некоторые территории Украины пришла зима.

Так, в Карпатах продолжается снегопад: намело до 80 сантиметров снега, зафиксировали схождение лавины. Сами спасатели не помнят случая, чтобы в сентябре сошла лавина, но теперь это произошло. Тем временем в Киеве идет дождь.

Лилия Ребрик признала, что наслаждается такой дождливой погодой и любит просто стоять под дождем.

Чтобы доказать это она опубликовала кадры, на которых кружится под дождем. На ней удобный, практичный и идеальный вариант для холодной осени с суровыми погодными условиями. Он сочетает в себе тепло, комфорт и выглядит актуально. Так, она выбрала эффектный и оригинальный коричневый брючный костюм.

"А в Киеве сейчас дождь. В условиях войны радуешся даже дождю", - сделала признание Лилия Ребрик.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.