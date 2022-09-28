Как сообщает Politeka.net, украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик не оставляет поклонников без интересного контента ни на день – она регулярно пополняет Instagram свежими фото: то позирует в новом образе и наряде, то показывает, как проводит время с мужем и детьми или делится своими рабочими луками с прямых эфиров.

В этот раз она показала чувственный образ и рассказала в Instagram о важном благотворительном розыграше.

Лилия Ребрик поделилась красочным фото в эффектном образе. Телеведущая позировала в раскидистом лесу в роскошном красном платье-вышиванке в пол с белыми узорами и длинным пояском, который подчеркнул ее талию. Она приняла элегантную позу и мечтательно смотрела в сторону.

В подписи к снимку, ведущая призналась, что платье в котором она позирует будет разыграно. В частности, Лилия запустила первый благотворительный розыгрыш за донат в благотворительный фонд "Лилии Ребрик".

"Седьмой месяц войны в Украине! Но, несмотря на боль и уныние, мы уверенно идем к победе! Мы – крепкие, несокрушимы и преодолеем все! Мы идем с вами – каждый день, шаг за шагом – идем все вместе к победе!", - написала Лилия Ребрик и оставила условия розыгрыша в своем Instagram.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.