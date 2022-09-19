Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик - привыкла быть стильной и неотразимой в любых жизненных обстоятельствах. В этот раз она решилась показать в Instagram содержимое своей сумочки, среди которых оказались трогательные подарки от дочерпей.
Кроме помады и кошелька, в сумочке знаменитости есть особенные предметы, которые дороги ее сердцу.
Например, младшая дочь Лилии Ребрик - Полина положила в сумочку к маме маленький колокольчик и попросила беречь его, а когда станет грустно - вытянуть его и поиграться, чтобы себя развеселить. Лилия Ребрик также носит с собой записку от старшей дочери Дианы. Телеведущая не стала уточнять, что в записке, ведь это слишком личное для нее. Также дети положили в сумочку Ребрик - небольшую ракушку.
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"Сказали, что очень хотят на море и если носить ракушку с собой и частнько на нее смотреть, то мы обязательно вместе поедем на мору. Я желаю нам всем, чтобы поскорее мы победили и начался мир. Чтобы мы могли скорее вернуться к исполнению своих желаний", - рассказала украинская телеведущая Лилия Ребрик.
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.