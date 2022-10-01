Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно, у свій день народження телезірка запустила ще один проект зі збору коштів на покупку будинку для сім'ї переселенців, а також вигадала, як віддячити тим, хто донатить. Тепер Катя у новому посту розповіла, як просувається її збір.

Як виявилося, за два тижні вже вдалося зібрати 73% із необхідної суми. І щоб віддячити шанувальникам за донати, Осадча влаштувала розіграш модного вбрання та аксесуарів від партнерів. У своїй соцмережі телеведуча показала нове фото у білому костюмі, який незабаром розіграє між фоловерами, які зробили донати.

У підписі до публікації Катя поділилася своїми думками щодо останніх новин та звернулася до українців: "Новини останніх днів ламають останні крихти внутрішньої стійкості, але не маємо права здатися, адже хлопцям нашим і дівчатам на передовій куди гірше. Думки плутаються, руки опускаються… Але не маємо права знітитися. Наш збір на будинок для багатодітної родини ще триває, родина з 10 прийомними дітьми дуже вірить в те, що до морозів вони будуть жити в теплі і ми гуртом можемо втілити мрію. Ми продовжуємо вам робити подарунки за донати і завтра розіграш неймовірного костюму @elenareva (на фото). Долучайтеся до збору, реквізити в описі профілю та сторіс. Вірю, що 73% збору скоро перетворяться на 100%. Бережіть себе".

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