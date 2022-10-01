Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно, в свой день рождения телезвезда запустила еще один проект по сбору средств на покупку дома для семьи переселенцев, а также придумала, как отблагодарить тех, кто донатит. Теперь Катя в новом посте рассказала, как продвигается ее сбор.

Как оказалось, за две недели уже удалось собрать 73% из необходимой суммы. И чтобы отблагодарить поклонников за донаты, Осадчая устроила розыгрыш модных нарядов и аксессуаров от партнеров. В своей соцсети телеведущая показала новое фото в белоснежном костюме, который скоро разыграет между фолловеров, которые сделали донаты.

В подписи к публикации Катя поделилась своими мыслями относительно последних новостей и обратилась к украинцам: "Новости последних дней ломают последние крошки внутренней стойкости, но не имеем права сдаться, ведь ребятам нашим и девушкам на передовой куда хуже. Мысли путаются, руки опускаются… Но не имеем права сникнуть. Наш сбор на дом для многодетной семьи продолжается, семья с 10 приемными детьми очень верит в то, что до морозов они будут жить в тепле и мы вместе можем воплотить мечту. Мы продолжаем вам делать подарки за донаты и завтра розыгрыш невероятного костюма (на фото). Присоединяйтесь к сбору, реквизиты в описании профиля и сторис. Верю, что 73% сбора скоро превратятся в 100%. Берегите себя".

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