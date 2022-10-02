Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайними кадрами зі своєї прогулянки осіннім Львовом.

Як видно, Наталку в хорошому настрої зафіксовано на вулицях дощового Львова. Також вона показала кадри і самого міста з гарною архітектурою, затишними вуличками, кафешками та бруківкою. Перед камерою актриса з'явилася у світлому образі – короткій сукні з піджаком та стильних чоботях на підборах. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Я ніби потрапила в минуле, де можна спокійно прогулятися вулицею. Дякую ВСУ, що це можливо, а я в свою чергу продовжуватиму просувати українську культуру, літературу і допомагати тим же нашим захисникам. Усміхаюся, завдяки вам". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами.

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