Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными кадрами со своей прогулки по осеннему Львову.

Как видно, Наталка в хорошем расположении духа запечатлена на улицах дождливого Львова. Также она показала кадры и самого города с красивой архитектурой, уютными улочками, кафешками и брусчаткой. Перед камерой актриса появилась в светлом образе – коротком платье с пиджаком и стильных сапогах на каблуках. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Я как будто попала в прошлое, где можно спокойно прогуляться по улице. Спасибо ВСУ, что это возможно, а я в свою очередь буду продолжать продвигать украинскую культуру, литературу и помогать тем же нашим защитникам. Улыбаюсь, благодаря вам". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами.

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