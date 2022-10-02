Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни спочатку поїхала жити до батьків до Хмельницького, а тепер відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка" зі змоталася на кілька днів до Естонії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе фото з маленьким чотирилапим "меценатом" Рафіком, який, схоже, скучив за своєю господинею.
На нових фотографіях у сторіс Леся позує на руках із домашнім улюбленцем Рафіком, якого раніше не раз називала своїм "меценатом", оскільки до війни він успішно заробляв гроші рекламою. Видно, що телезірка щаслива від зустрічі з улюбленцем, якого не бачила, поки була в Естонії.
До речі, можна звернути увагу, що на фото Нікітюк позує у досить відвертому вбранні, а її декольте так і проситься вискочити з кофточки.
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Раніше ми писали, що Леся Нікітюк публікувала у своїх інста-сторіс багато кадрів зі свого візиту до Естонії. Так, судячи з знімків, телезірка насичено проводила час, багато гуляла Таллінном та познайомилася з українськими та естонськими волонтерами, які продовжують допомагати та підтримувати Україну.
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