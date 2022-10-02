Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время войны сначала уехала жить к родителям в Хмельницкий, а теперь возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка" с смоталась на несколько дней в Эстонию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное фото с маленьким четырелапым "меценатом" Рафиком, который, похоже, соскучился по своей хозяйке.

На новых фотографиях в сторис Леся позирует на руках с домашним любимцем Рафиком, которого ранее не раз называла своим "меценатом", так как до войны он успешно зарабатывал деньги рекламой. Видно, что и телезвезда счастлива от встречи с любимцем, которого не видела, пока была в Эстонии.

К слову, можно обратить внимание, что на фото Никитюк позирует в довольно откровенном наряде, а ее декольте так и просится выскочить из кофточки.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк публиковала в своих инста-сторис много кадров из своего визита в Эстонию. Так, судя по снимкам, телезвезда насыщенно проводила время, много гуляла по Таллину и познакомилась с украинскими и эстонскими волонтерами, которые продолжают помогать и поддерживать Украину.

Напомним, "Мы живем в темноте, но…": Джамала обнадежила украинцев на фоне последних новостей.

Как сообщала Politeka, "Невыносимая боль": Могилевская после трагедии в Запорожье обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Ефросинина мощно обратилась к украинцам, впечатлив видео: "Лучшая...".