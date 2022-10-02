Популярний український ресторатор, блогер та шоумен Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар поділився із шанувальниками своєю ідеєю, як закохати іноземців в Україну.

Як видно, Євген опублікував у своєму мікроблозі фото цікавої та дуже апетитної страви. Однак у пості кухаря йдеться не про цей кулінарний шедевр, а про те, як розповісти іноземцям про українську кухню.

"А давайте закохаємо іноземців в Україну. Бо у цьому напрямі ще багато роботи. Втілити це простіше через їжу, бо смачно поїсти люблять всі. Що я для цього маю із стратегічного: ми з командою зробили на klopotenko.com рецепти англійською. Там основна маса - наші національні страви. Що тепер треба зробити вам: поширити це посилання серед іноземців. От всюди, де бачите можливість. Бо один я можу робити багато, але з вашою підтримкою - це вже зовсім інше покриття. Ви просто ширите посилання і цією маленькою дією допомагаєте робити Україну популярною. А потім наша країна матиме ще більше цінності, впливу і любові у світі", - поділився своєю ідеєю Клопотенко.

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