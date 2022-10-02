Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар поделился с поклонниками своей идеей, как влюбить иностранцев в Украину.

Как видно, Евгений опубликовал в своем микроблоге фото интересного и очень аппетитного блюда. Однако в посте повара речь идет не об этом кулинарном шедевре, а о том, как рассказать иностранцам об украинской кухне.

"А давайте влюбим иностранцев в Украину. Ибо в этом направлении еще много работы. Воплотить это проще из-за еды, потому что вкусно поесть любят все. Что я для этого имею из стратегического: мы с командой сделали на klopotenko.com рецепты на английском. Там основная масса – наши национальные блюда. Что теперь нужно сделать вам: распространить эту ссылку среди иностранцев. Вот всюду, где видите возможность. Ибо один я могу делать многое, но с вашей поддержкой – это уже совсем другое покрытие. Вы просто ширите ссылку и этим маленьким действием помогаете делать Украину популярной. А потом у нашей страны будет еще больше ценности, влияния и любви в мире", - поделился совей идеей Клопотенко.

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