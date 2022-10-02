Відома співачка Наталія Могилевська поділилася трагедією у родині танцюриста зі свого балету та звернулася за допомогою до українців.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні, виступає та волонтерить, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала кадри зі своїх виступів, на яких можна побачити молодого хлопця, а у підписі до публікації розповіла про трагедію, яка з ним трапилася.

Як виявилося, хлопця звуть Микитою, він є артистом балету Наталії та часто працював із нею на сцені. Днями танцюрист разом із мамою потрапив під обстріл російською армією колони із мирними людьми під Запоріжжям. На щастя, Микита вижив, а ось його мати загинула в тій трагедії.

У підписі до публікації Могилевська розкрила деталі події: "Це Микита, танцюрист із мого колективу. Усі ви чули про жахливу трагедію, яка вчора сталася у Запоріжжі. 30 мирних жителів стали жертвами обстрілу ЗС РФ гуманітарної колони. У цій колоні Микита перебував із мамою. На жаль, Катерина отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті. Микита зараз перебуває у лікарні. Без матері залишилося двоє синів. Царство небесне, Катерині та всім загиблим. Прошу приєднатися до збору коштів. 5375 4141 3367 5784 Микита Ткаченко".

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