Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, выступает и волонтерит, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила кадры со своих выступлений, на которых можно увидеть молодого парня, а в подписи к публикации рассказала о трагедии, которая с ним случилась.

Как оказалось, парня зовут Никитой, он является артистом балета Натальи и часто работал с ней на сцене. На днях танцор вместе с мамой попал под обстрел российской армией колоны с мирными людьми под Запорожьем. К счастью, Никита выжил, а вот его мама погибла в той трагедии.

В подписи к публикации Могилевская раскрыла детали произошедшего: "Это Никита, танцор из моего коллектива. Все вы слышали об ужасной трагедии, которая вчера произошла в Запорожье. 30 мирных жителей стали жертвами обстрелов ВС РФ гуманитарной колонны. В этой колонне Никита находился с матерью. К сожалению, Екатерина получила осколочное ранение в грудь, повлекшее смерть. Никита сейчас находится в больнице. Без матери осталось два сына. Царство небесное, Екатерине и всем погибшим. Прошу присоединиться к сбору средств. 5375 4141 3367 5784 Никита Ткаченко".

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