Українська співачка Світлана Лобода зіткнулася з проблемою та попросила про допомогу своїх фоловерів.

Як пише Politeka.net, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода чітко окреслила свою точку зору щодо того, що відбувається. Співачка розірвала всі зв'язки з країною-терористкою та вирушила на батьківщину, де почала допомагати потерпілим від рук окупантів українцям. Цього їй не пробачили росіяни і почали всіляко псувати життя. Так, жителі Росії стали писати скарги на співачку, внаслідок чого її аккаунт в Instagram потрапив у бан.

Про це Світлана повідомила у своїх Сторіс.

"Я в бані, потрібна ваша допомога", - звернулася вона.

Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому Лобода просить фоловерів слати їх їй.

«Накидайте мені будь-ласка реакцій на це фото та більше», - попросила артистка.

За кілька годин Світлана Лобода закликала своїх шанувальників перейти в іншу соцмережу – Телеграм.

«Мене забанили, поки спілкуватиметься і бачитиметься у ТГ», - зазначила вона.

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