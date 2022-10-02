Як пише Politeka.net, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Світлана Лобода чітко окреслила свою точку зору щодо того, що відбувається. Співачка розірвала всі зв'язки з країною-терористкою та вирушила на батьківщину, де почала допомагати потерпілим від рук окупантів українцям. Цього їй не пробачили росіяни і почали всіляко псувати життя. Так, жителі Росії стали писати скарги на співачку, внаслідок чого її аккаунт в Instagram потрапив у бан.
Про це Світлана повідомила у своїх Сторіс.
"Я в бані, потрібна ваша допомога", - звернулася вона.
Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому Лобода просить фоловерів слати їх їй.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Решетник знову звернувся до українців щодо перенесення прем'єри "Холостяка", Топольський уже не стримався: "Гриша, ти краще..."
"Соромно має бути!": Решетнік прокоментував перенос прем'єри "Холостяка" та нарвався на критику
"Значний крок уперед": Ердоган розкрив, про що домовилися Україна та росія
«Накидайте мені будь-ласка реакцій на це фото та більше», - попросила артистка.
За кілька годин Світлана Лобода закликала своїх шанувальників перейти в іншу соцмережу – Телеграм.
«Мене забанили, поки спілкуватиметься і бачитиметься у ТГ», - зазначила вона.
Нагадаємо, на Світлану Лободу стався замах із криками "слава Росії" у Латвії, зірка зробила заяву: "Хлопці..."
А ще Politeka повідомляла, що Лободу після чергового патріотичного інтерв'ю рознесли на повну в Україні
Також Politeka писала, що Лобода не могла публічно засуджувати події Росії, співачка зробила визнання