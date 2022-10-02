Украинская певица Светлана Лобода столкнулась с проблемой и попросила о помощи своих фолловеров.

Как пишет Politeka.net, спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения Светлана Лобода четко обозначила свою точку зрения по поводу происходящего. Певица расторгла все связи со страной -террористкой и отправилась на родину, где стала помогать пострадавшим от рук оккупантов украинцам. Этого ей не простили россияне и принялись всячески портить жизнь. Так, жители рф стали писать жалобы на певицу, вследствие чего ее аккаунт в Instagram попал в бан.

Об этом Светлана сообщила в своих Сторис.

«Я в бане, нужна ваша помощь», - обратилась она.

Но есть способ, как можно быстро выйти из бана – благодаря реакциям. Поэтому Лобода просит фолловеров слать их ей.

«Набросайте мне пожалуйста реакций на это фото да побольше», - попросила артистка.

Через несколько часов Светлана Лобода призвала своих поклонников перейти в другую соцсеть – Телеграм.

«Меня забанили, пока общаться и видеться будем в ТГ», - отметила она.

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