Светлана Лобода прокомментировала новость о нападении с криками "слава россии" на нее в Латвии.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после 24 февраля выступила против войны в Украине и начала давать благотворительные концерты в поддержку украинцев. Также Лобода успела побывать у себя на родине в Ирпени после деоккупации. Не забывает Светлана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала новость.

"В Латвии неизвестные совершили покушение на Светлану Лободу. Певица получила серьезные травмы и доставлена в реанимацию. Убегая, нападавшие выкрикивали "Слава России", - было написано в публикации.

"Ребята, это фейк. Все в порядке. В Казахстане давала концерт. П.С. В Латвии такие происшествия невозможны. Так как Латвия на стороне правды. На стороне моей страны - Украины", - написала звезда в сторис Инстаграм.

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