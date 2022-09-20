Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после 24 февраля выступила против войны в Украине и начала давать благотворительные концерты в поддержку украинцев. Также Лобода успела побывать у себя на родине в Ирпени после деоккупации. Не забывает Светлана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала новость.
"В Латвии неизвестные совершили покушение на Светлану Лободу. Певица получила серьезные травмы и доставлена в реанимацию. Убегая, нападавшие выкрикивали "Слава России", - было написано в публикации.
"Ребята, это фейк. Все в порядке. В Казахстане давала концерт. П.С. В Латвии такие происшествия невозможны. Так как Латвия на стороне правды. На стороне моей страны - Украины", - написала звезда в сторис Инстаграм.
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