Светлана Лобода также призналась, что у нее даже начались панические атаки из-за страха и неопределенности.

Певица Светлана Лобода покинула рф сразу после начала полномасштабного вторжения армии путина в Украину. Она признает, что заблуждалась после событий 2014 года - аннексии Крыма россией и вторжения на Донбасс.

В интервью с Екатериной Гордеевой на YouTube она рассказала, почему молчала в первые дни после вторжения рф в Украину 24 февраля и как выезжала из Москвы.

Певица Светлана Лобода поделилась, что в первые дни полномасштабной войны не могла публично осуждать действия рф, опасаясь за безопасность родных, переездом которых в то время занималась.

"Мне было очень страшно. Мне нужно было собрать всю семью, решить и закрыть большое количество вопросов в очень короткое время. Параллельно успокаивать маму, родных, друзей и команду в Киеве, которые звонили мне и просили помощи", — вспомнила певица.

Светлана Лобода также призналась, что у нее даже начались панические атаки из-за страха и неопределенности, однако она продолжала организовывать экстренный переезд для своей семьи и команды, параллельно помогая финансово эвакуировать украинцев с горячих точек.

Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.

Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.

Также Politeka писала, что Лобода с черными волосами впечатлила перевоплощением на Новый год, Бадоев оценил.



