Певица Светлана Лобода покинула рф сразу после начала полномасштабного вторжения армии путина в Украину. Она признает, что заблуждалась после событий 2014 года - аннексии Крыма россией и вторжения на Донбасс.
В интервью с Екатериной Гордеевой на YouTube она рассказала, почему молчала в первые дни после вторжения рф в Украину 24 февраля и как выезжала из Москвы.
Певица Светлана Лобода поделилась, что в первые дни полномасштабной войны не могла публично осуждать действия рф, опасаясь за безопасность родных, переездом которых в то время занималась.
"Мне было очень страшно. Мне нужно было собрать всю семью, решить и закрыть большое количество вопросов в очень короткое время. Параллельно успокаивать маму, родных, друзей и команду в Киеве, которые звонили мне и просили помощи", — вспомнила певица.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Нам не хватает вооружения": Жданов сказал, на сколько может затянуться война
Предатель украинцев "взлетел" на воздух, от авто почти ничего не осталось: "Прямо под окнами нашими..."
"Ищите предателей": на место нового ракетного удара по Кривому Рогу пригнали пожарный поезд, фото
"Для наших защитников": 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ
Светлана Лобода также призналась, что у нее даже начались панические атаки из-за страха и неопределенности, однако она продолжала организовывать экстренный переезд для своей семьи и команды, параллельно помогая финансово эвакуировать украинцев с горячих точек.
Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.
Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.
Также Politeka писала, что Лобода с черными волосами впечатлила перевоплощением на Новый год, Бадоев оценил.