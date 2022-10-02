Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у Саліванчук та Божкова народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася переживаннями на тлі страшних новин, де в результаті обстрілів російських окупантів гинуть десятки мирних українців.
"Почала писати пост, як зараз всім важко, немає сил, і потрібно тримати себе у руках 🙏🏻Останні події знову заставили плакати всю Україну🥲 Ми кожного ранку збираємо себе по частинах і намагаємось жити, щоб виправдати роботу наших захисників🙏🏻💛💙 І коли писала, згадала пісню гурту "Антитіла", кожне слово в серце, кожне слово про нас", — зізнається Саліванчук.
Актриса зацитувала слова з пісні "Бери своє", які дійсно не втрачають актуальності:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Перша країна готується залишити путінську ОДКБ, заява влади: "Це дуже серйозний зміст"
Понад 5 тисяч окупантів потрапили в пастку в Лимані, у ЗСУ хороші новини: "Протягом наступних..."
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
"Значний крок уперед": Ердоган розкрив, про що домовилися Україна та росія
"Бери своє і йди!
Великі кроки – великі й думки!
Нікого не питай,
Тут все одно ніхто не знає, де рай.
І лінію гни,
Буде важко, та ти її гни!
Під нами тонни води,
Над нами сонце і срібні мости!
Знайте,
Ми палені вогнями,
Шаленими вітрами,
Нас воля несе!
Дайте дорогу!
Не питайте для чого
І любіть нас такими,
Як є!".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.