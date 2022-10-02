Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у Саліванчук та Божкова народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася переживаннями на тлі страшних новин, де в результаті обстрілів російських окупантів гинуть десятки мирних українців.

"Почала писати пост, як зараз всім важко, немає сил, і потрібно тримати себе у руках 🙏🏻Останні події знову заставили плакати всю Україну🥲 Ми кожного ранку збираємо себе по частинах і намагаємось жити, щоб виправдати роботу наших захисників🙏🏻💛💙 І коли писала, згадала пісню гурту "Антитіла", кожне слово в серце, кожне слово про нас", — зізнається Саліванчук.

Актриса зацитувала слова з пісні "Бери своє", які дійсно не втрачають актуальності:

"Бери своє і йди!

Великі кроки – великі й думки!

Нікого не питай,

Тут все одно ніхто не знає, де рай.

І лінію гни,

Буде важко, та ти її гни!

Під нами тонни води,

Над нами сонце і срібні мости!

Знайте,

Ми палені вогнями,

Шаленими вітрами,

Нас воля несе!

Дайте дорогу!

Не питайте для чого

І любіть нас такими,

Як є!".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.