Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у Саливанчук и Божкова родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась переживаниями на фоне страшных новостей, где в результате обстрелов российских оккупантов погибают десятки мирных украинцев.

"Начала писать пост, как сейчас всем тяжело, нет сил, и нужно держать себя в руках 🙏🏻Последние события снова заставили плакать всю Украину🥲 Мы каждое утро собираем себя по частям и пытаемся жить, чтобы оправдать работу наших защитников🙏🏻💛💙 И когда писала, вспомнила песню группы "Антитела", каждое слово в сердце, каждое слово о нас", - признается Саливанчук.

Актриса зацитировала слова из песни "Бери своє", которые действительно не теряют актуальности:

"Бери своє і йди!

Великі кроки – великі й думки!

Нікого не питай,

Тут все одно ніхто не знає, де рай.

І лінію гни,

Буде важко, та ти її гни!

Під нами тонни води,

Над нами сонце і срібні мости!

Знайте,

Ми палені вогнями,

Шаленими вітрами,

Нас воля несе!

Дайте дорогу!

Не питайте для чого

І любіть нас такими,

Як є!".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.