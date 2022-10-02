Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у Саливанчук и Божкова родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась переживаниями на фоне страшных новостей, где в результате обстрелов российских оккупантов погибают десятки мирных украинцев.
"Начала писать пост, как сейчас всем тяжело, нет сил, и нужно держать себя в руках 🙏🏻Последние события снова заставили плакать всю Украину🥲 Мы каждое утро собираем себя по частям и пытаемся жить, чтобы оправдать работу наших защитников🙏🏻💛💙 И когда писала, вспомнила песню группы "Антитела", каждое слово в сердце, каждое слово о нас", - признается Саливанчук.
Актриса зацитировала слова из песни "Бери своє", которые действительно не теряют актуальности:
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"Бери своє і йди!
Великі кроки – великі й думки!
Нікого не питай,
Тут все одно ніхто не знає, де рай.
І лінію гни,
Буде важко, та ти її гни!
Під нами тонни води,
Над нами сонце і срібні мости!
Знайте,
Ми палені вогнями,
Шаленими вітрами,
Нас воля несе!
Дайте дорогу!
Не питайте для чого
І любіть нас такими,
Як є!".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.