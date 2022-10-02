Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор розповів, що вже підбив результати свого конкурсу, в якому вирішив зібрати найкращі рецепти домашньої консервації. Свої закрутки Хіменесу-Браво надіслали понад 80 учасників зі всієї України.

"Нарешті вже результати! Більш ніж 80 кандидатів на участь! 😱Зізнаюся чесно, це було важко) Поки знімали відео, я за кадром 100 разів перекуштував, давав команді теж спробувати, слухав відгуки. Але найкрутіше — це вибір наосліп, який я стійко витримав, команда до останнього тримала в секреті історії та імена цих людей)", — повідомив суддя "Мастер Шеф".

Ектор додав, що вже скоро оголосить трьох переможців, до яких він особисто приїде в гості, а також зніме про це мінісеріал. А поки показав відео, як проходила дегустація.

"☝🏼 Висновок один: в Україні точно розуміються на закрутках, це було мегасмачно, навіть вже придумав деякі доповнення основними стравами)", — наголосив шеф-кухар.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.