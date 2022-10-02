Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор рассказал, что уже подвел результаты своего конкурса, в котором решил собрать лучшие рецепты домашней консервации. Свои закрутки Хименесу-Браво отправили более 80 участников со всей Украины.

"Наконец-то уже результаты! Более 80 кандидатов на участие! 😱Признаюсь честно, это было тяжело) Пока снимали видео, я за кадром 100 раз перепробовал, давал команде тоже попробовать, слушал отзывы. Но самое крутое — это выбор вслепую, который я стойко выдержал, команда до последнего держала в секрете истории и имена этих людей)", - сообщил судья "Мастер Шеф".

Эктор добавил, что уже скоро объявит троих победителей, к которым он лично приедет в гости, а также снимет об этом минисериал. А пока показал видео, как проходила дегустация.

"☝🏼 Вывод один: в Украине точно разбираются в закрутках, это было мегавкусно, даже уже придумал некоторые дополнения основными блюдами)", - подчеркнул шеф-повар.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.