Як пише Politeka.net, українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), колишня дружина популярного виконавця DZIDZIO (Михайло Хома), після розлучення з популярним артистом помітно перетворилася. Дівчина позбулася зайвих кілограмів і почала носити більш відверті вбрання.
Екс-дружина активно веде свій Instagram, де регулярно ділиться із шанувальниками новими фото та відео. Цей раз не став винятком.
З нагоди відзначення в Україні Дня музики SLAVIA показала кадри виступу з благодійного концерту.
На сцену співачка вийшла у шкіряній міні-спідниці та чорних колготках. Своє волосся вона розпустила, а босоніжки на шпильці доповнили її сценічний образ.
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"Любов любов. Із Днем музики», - привітала своїх шанувальників вокалістка.
У коментарях під відео фоловери розпекли екс-дружину Дзідзьо за зовнішній вигляд. Багато хто назвав стиль Ярослави не модним і навіть вуальним і порадив міняти стиліста.
"Рекомендую міняти стиль одягу. По-перше не модно, по-друге вульгарно. Вам не підходить",
"Ви хороша жінка, але чому ваш стиль, як ще за часів царя Гороха",
"Подобаються пісні 🔥Стиль дійсно потрібно змінити",
"Славія, дуже талановита. Але про стиль все правильно, давайте щось сучасніше ....",
"Пісня шикарна, тільки будь ласка змініть стиліста, який одягає вас на сцену, я просто не розумію для чого з красивої жінки робити жінку без смаку!",
"Чому ваші образи такі вульгарні?",
"Стиль одягу явно не ок, якщо вже така спідниця, тобто капрони чорного кольору зайві", - висловлюються в мережі.
Нагадаємо, Дзідзьо роз'яснив, які у нього стосунки з Цибульською і що він про неї думає.
Як повідомляла Politeka, Михайло Хома вразив одкровенням про особисте життя та колишню дружину.
Також Politeka писала, що Дзідзьо з'явився у компанії милої красуні у вишиванці.