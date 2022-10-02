Певицу SLAVIA, бывшую супругу солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, раскритиковали в пух и прах за внешний вид на сцене.

Как пишет Politeka.net, украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), бывшая жена популярного исполнителя DZIDZIO (Михаил Хома), после развода с популярным артистом заметно преобразилась. Девушка избавилась от лишних килограммов и стала носить более откровенные наряды.

Экс-супруга активно ведет свой Instagram, где регулярно делится с поклонниками новыми фото и видео. Этот раз не стал исключением.

По случаю празднования в Украине Дня музыки SLAVIA показала кадры выступления с благотворительного концерта.

На сцену певица вышла в кожаной мини-юбке и черных колготках. Свои волосы она распустила, а босоножки на шпильке дополнили ее сценический образ.

«Любовь, любовь. С Днем музыки», - поздравила своих поклонников вокалистка.

В комментариях под видео фолловеры распекли экс-жену Дзидзьо за внешний вид. Многие назвали стиль Ярославы не модным и даже вуальным и порекомендовали менять стилиста.

"Рекомендую менять стиль одежды. Во-первых не модно, во вторых вульгарно. Вам не подходит",

"Вы хорошая женщина, но почему ваш стиль, как еще во времена царя Гороха",

"Нравятся песни 🔥Стиль действительно нужно изменить",

"Славия, очень талантливая. Но о стиле все верно, давайте что-то более современное....",

"Песня шикарная, только пожалуйста смените стилиста одевающего вас на сцену, я просто не понимаю для чего из красивой женщины делать женщину безвкусно!",

"Почему ваши образы такие вульгарные?",

"Стиль одежды явно не ок, если уж такая юбка то есть капроны черного цвета лишние", - высказываются в сети.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.