Переможниця третього сезону шоу "Х-фактор" Аїда Ніколайчук, яка виступає під сценічним ім'ям AIDA, має не лише чудовий вокал, а й шикарну фігуру.

Як пише Politeka.net, переможниця третього сезону українського шоу талантів «Х-фактор» Аїда Ніколайчук не перестає вражати шанувальників своїми новими публікаціями в Instagram, де часом постає у дуже незвичайних образах.

Так, днями в Instagram 40-річна Аїда Ніколайчук опублікувала новий пост, де на фотографії позувала в цікавому для себе образі у шкірі – міні-спідниці на замку та косусі, які розбавила синім гольфом та колготками у сітку. На ноги вона взула грубі черевики на платформі.

«Доброго ранку», - привітала Ніколайчук свою аудиторію, натякнувши, що ще поки що перебуває в Україні. До підпису вона додала два сердечка– синім та жовтим.

Варто зазначити, що зірка запланувала не лише концерт, а й гастролі Німеччиною.

Фанати, серед яких багато іноземців, обдарували свою улюбленицю захопленими коментарями.

"Вау, ти така красива, і ти чарівниця, і можеш виглядати так по-різному в залежності від кольору твого волосся і твого стилю. Як ти підтримуєш форму і стрункість? Ви бігаєте?",

"Доброго ранку .....ти чудово виглядаєш",

"Ти як велика Аїда", - пишуть у мережі.

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