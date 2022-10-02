Как пишет Politeka.net, победительница третьего сезона украинского шоу талантов «Х-фактор» Аида Николайчук не перестает поражать поклонников своими новыми публикациями в Instagram, где порой предстает в очень необычных образах.
Так, на днях в Instagram 40-летняя Аида Николайчук опубликовала новый пост, где на фотографии позировала в интересном для себя образе в коже – мини-юбке на замке и косухе, которые разбавила синим гольфом и колготками в сетку. На ноги она обула грубые ботинки на платформе.
«Доброе утро», - поприветствовала Николайчук свою аудиторию, намекнув, что еще пока находится в Украине. Подпись она снабдила двумя сердечками – синим и желтым.
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Стоит отметить, что звезда запланировала не только концерт, но и гастроли по Германии.
Фанаты, среди которых много иностранцев, одарили свою любимицу восторженными комментариями.
"Вау, ты такая красивая, и ты волшебница, и можешь выглядеть так по-разному в зависимости от цвета твоих волос и твоего стиля. Как ты поддерживаешь форму и стройность? Вы бегаете?",
"Доброе утро.....ты отлично выглядишь",
"Ты как великая Аида", - пишут в сети.
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