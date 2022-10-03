53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес показала новий посвіжілий образ, бажаючи показати "чудеса" своєї косметики. Вже кілька років як Лопес хоче довести, що знає секрети краси та способи усунення зморшок без жодних уколів краси.

Цього разу Лопес постала перед шанувальниками у класичному брючному костюмі сірого кольору та білій блузі без зайвих пікантних деталей та прикрас, щоб максимально звернути увагу на зовнішній вигляд та стан її шкіри.

Також Лопес висловилася про новинку: «Цей секрет вже доступний у моїй лінійці косметики, отримайте у свої руки те, що зміцнює та зволожує шкіру, підвищує еластичність шкіри та усуває розтяжки.

«Не вірю у все це; складно досягти такого результату; ну як тут встояти; цікавий вибір; впевнена вона працювала на цьому; хочу одержати швидше; я не думаю, що це правда; цікава заява» - пишуть у відповідь.

У мережі шанувальники нерідко репрезентують цікаві кадри з артисткою, показуючи оригінальний варіант нарядів для нового сезону. На цей раз добірка вразила шанувальників.

Як можна побачити на фото, Лопес подіється різноманітно, але в повсякденному житті її не побачиш в епатажних образах.

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