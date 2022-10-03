53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес показала новый посвежевший образ, желая показать "чудеса" своей косметики. Уже несколько лет как Лопес желает доказать, что знает секреты красоты и способы устранения морщин без всяких уколов красоты.

В этот раз Лопес предстала перед поклонниками в классическом брючном костюме серого цвета и белой блузе без лишних пикантных деталей и украшений, чтобы максимально обратить внимание на внешний вид и состояние ее кожи.

Также Лопес высказалась о новинке: «Этот секрет уже доступен в моей линейке косметики, получите в свои руки то, что укрепляет и увлажняет кожу, повышает эластичность кожи и устраняет растяжки.

«Не верю во все это; сложно добиться такого результата; ну как тут устоять; интересный выбор; уверена она работала на этим; хочу получить быстрее; я не думаю, что это правда; интересное заявление» - пишут в ответ.

В сети поклонники нередко представляют интересные кадры с артисткой, показывая оригинальный варианты нарядов для нового сезона. В этот раз подборка впечатлила поклонников.

Как можно заметить на фото, Лопес девается разнообразно, но в повседневной жизни ее не увидишь в эпатажных образах.

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