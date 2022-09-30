Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, выступает и волонтерит, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему заинтриговала подарками.

Как видно, на новой фотографии Наталья запечатлена в интересной локации, она изящно умостилась в кресле, а в руках держит виниловую пластику. Перед камерой артистка появилась в ярком фиолетовом костюме со сверкающими пайетками, который состоит из юбки с разрезом и пиджака, под которым ничего нет. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице элегантный макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Могилевская заинтриговала поклонников: "Друзья, имею для вас приятную неожиданность, потому что я хочу видеть улыбку на ваших лицах. Подробная информация на этой странице. Повезти может любому из вас! Поэтому не теряйте ШАНС". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Крутые подарки", "Красавица", "Что за пластинка у вас?", "Обожаю вас", "Красотка", "Люблю вас".

Напомним, "Ничего сложного": Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Выехали и…": Влад Яма растопил сердца украинцев своей помощью из Америки.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан внезапно засветилась в объятиях Заливако: "Хотела сказать...".