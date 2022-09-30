Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми уехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети нарезку видео со съемок нового клипа.

Как известно, на днях Слава презентовала поклонникам новый клип на трогательную украиноязычную песню "Додому", в котором сняла своих маленьких детей. Теперь же показала закулисные кадры со съемок этого клипа – в интересных образах и необычных локациях. При этом бэкстейдж-видео очень замысловато смонтировано, а артистка в нем выглядит очень непривычно.

В подписи к публикации Каминская написала: "Чи мости?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "А, ну если это новая песня, тогда я спокойна", "@slava_kaminska, скучаю", "До мурашек", "@slava_kaminska может ты «Безумная»?", "Это шедевр, огонь", "Слава, вы чудо", "Бесподобная, крошка", "Обожаю".

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