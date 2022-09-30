Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне заменила Тину Кароль в качестве ведущей шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила архивные детские фото со старшей сестрой Ириной и трогательно поздравила ее с днем рождения, рассказав детскую историю.

На фотографиях можно увидеть маленький Иванку и Иру на отдыхе у моря, а также уже во взрослом возрасте. Судя по снимкам, у девушек с самого детства роскошные длинные волосы. А еще можно заметить, что сестра приходила на эфиры танцевального шоу поддержать свою младшую сестру Иванку.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала: "В детстве моя @onufriichukirina была для меня еще и второй мамой. Еще до того, как я родилась, у нас уже появилась тёплая связь! Помню, Ира рассказывала, что в детстве она так сильно хотела себе младшую сестренку, что даже собирала на меня деньги. Интересно, что собирала она по 10 копеек, в бутылку из-под "Советского" шампанского, потому что больший номинал монет туда не проходил. Она собрала полную бутылку и отправила маму покупать меня. А когда наша мама уехала в роддом и не взяла бутылку, у Иры был диссонанс: сестричку привезли, а деньги на месте".

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