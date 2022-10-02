Актриса Ганна Саліванчук, яка мешкає у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, поскаржилася на розбитий стан.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук щодня спілкується з фанатами та розповідає про себе, а також вражає модними образами. На своїй сторінці в Інстаграм артистка любить також публікувати цитати та свої зауваження.

Нещодавні події в країні розбурхали кожного українця, прокоментувати звірячі обстріли окупантів, через які загинуло кілька десятків людей.

«Події вчора розбили серця всіх українців. Сил немає. Але заради дітей ми маємо триматися!

Найчастіше кажуть, що мотивації не вистачає надовго. Але те саме відбувається і з освіжаючим душем, тому рекомендують його приймати щодня» - висловилася Ганна.

Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася переживаннями на тлі страшних новин, де внаслідок обстрілу російських окупантів гинуть десятки мирних українців.

"Почала писати піст, як зараз усім важко, немає сил, і треба тримати себе в руках 🙏🏻Останні події знову змусили плакати всю Україну🥲 Ми щоранку збираємо себе частинами і намагаємося жити, щоб виправдати роботу наших захисників", - зізнається Саліванчук. .

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

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