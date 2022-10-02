Актриса Анна Саливанчук, которая живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, пожаловалась на разбитое состояние.

Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук каждый день общается с фанатами и рассказывает о себе, а также впечатляет модными образами. На своей странице в Инстаграм артистка любит также публиковать цитаты и свои замечания.

Недавние события в стране взбудоражили каждого украинца, прокомментировать зверские обстрелы оккупантов, из-за которых погибли несколько десятков людей.

«События вчерашнего дня разбили сердца всех украинцев. Сил нет. Но ради детей мы должны держаться!

Чаще всего говорят, что мотивации не хватает надолго. Но тоже самое происходит и с освежающим душем, поэтому рекомендуют его принимать каждый день» - высказалась Анна.

Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась переживаниями на фоне страшных новостей, где в результате обстрелов российских оккупантов погибают десятки мирных украинцев.

"Начала писать пост, как сейчас всем тяжело, нет сил, и нужно держать себя в руках 🙏🏻Последние события снова заставили плакать всю Украину🥲 Мы каждое утро собираем себя по частям и пытаемся жить, чтобы оправдать работу наших защитников", - признается Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.