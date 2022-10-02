Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.
На своїй сторінці в Instagram Ектор регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами смачних страв. Цього разу він розповів та показав, як приготувати корисний десерт — пудинг з льоном.
"Я не прихильник солодкого і слідкую за харчуванням, тому цей рецепт став правжньою знахідкою. Його можна у бідь-який час і він неймовірно смачний і корисний!", — рекомендує Хіменес-Браво.
Для приготування нам знадобляться:
• Льон — 40 грам
• Вода — 100 мл
• Лохина — 10-15 грам
• Мед гречаний — 30 грам
(але якщо любите більш солодке - можете додати більше)
• Кокосове молоко — 150 мл
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А також для декору використаємо:
• Кокосові чіпси
• Лохина
"Ось так! Навіть худнути можна з Ектором 😅", — наголосив Хіменес-Браво.
Сам процес приготування зірка "Мастер Шеф" показав у відео:
Шанувальники в коментарях зацікавилися рецептом: "Цікаво скуштувати, хочеться спробувати приготувати", "Ектор, ви найкращий".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.