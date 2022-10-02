Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", поділився рецептом десерту,який можна навіть тим, хто худне.

Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави.

На своїй сторінці в Instagram Ектор регулярно ділиться з шанувальниками цікавими рецептами смачних страв. Цього разу він розповів та показав, як приготувати корисний десерт — пудинг з льоном.

"Я не прихильник солодкого і слідкую за харчуванням, тому цей рецепт став правжньою знахідкою. Його можна у бідь-який час і він неймовірно смачний і корисний!", — рекомендує Хіменес-Браво.

Для приготування нам знадобляться:

• Льон — 40 грам

• Вода — 100 мл

• Лохина — 10-15 грам

• Мед гречаний — 30 грам

(але якщо любите більш солодке - можете додати більше)

• Кокосове молоко — 150 мл

А також для декору використаємо:

• Кокосові чіпси

• Лохина

"Ось так! Навіть худнути можна з Ектором 😅", — наголосив Хіменес-Браво.

Сам процес приготування зірка "Мастер Шеф" показав у відео:

Шанувальники в коментарях зацікавилися рецептом: "Цікаво скуштувати, хочеться спробувати приготувати", "Ектор, ви найкращий".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.