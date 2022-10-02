Звездный шеф-повар родился в Колумбии, но уже 13 лет живет и работает в Украине и стал настоящим патриотом нашего государства.

На своей странице в Instagram Эктор регулярно делится с поклонниками интересными рецептами вкусных блюд. На этот раз он рассказал и показал, как приготовить полезный десерт – пудинг со льном.

"Я не поклонник сладкого и слежу за питанием, поэтому этот рецепт стал настоящей находкой. Его можно в любое время и он невероятно вкусен и полезен!", - рекомендует Хименес-Браво.

Для приготовления нам понадобятся:

• Лен – 40 грамм
• Вода – 100 мл
• Голубика – 10-15 грамм
• Мед гречишный – 30 грамм
(но если любите более сладкое – можете добавить больше)
• Кокосовое молоко – 150 мл

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А также для декора используем:

• Кокосовые чипсы
• Голубика

"Вот так! Даже худеть можно с Эктором 😅", - подчеркнул Хименес-Браво.

Сам процесс приготовления звезда "Мастер Шеф" показал в видео:

Поклонники в комментариях заинтересовались рецептом: "Интересно отведать, хочется попробовать приготовить", "Эктор, вы лучший".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.