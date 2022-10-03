Популярна актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, чому пішла з театру, і зізналася, чи вистачає їй зараз свого заробітку.

Так, в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій на її YouTube канал , Ксенія Мішина відповіла на питання, що цікавляться.

Як зізналася артистка, вона пішла з театру, бо не хотіла відмовлятися від зйомок у кіно та серіалах.

«Актори в Україні не захищені. Нині все лягло і все. Наша сфера лягла. Театри працюють, але там не всі актори», – каже Мішина. Артистка пояснила, чому пішла із Молодого театру.

"Не склалось. У мене почалися постійні зйомки і я зрозуміла, що це моя фінансова подушка. Мені потрібно годувати дитину, і я не можу відмовлятися від кіно та серіальних проектів. У мене були пропозиції зараз, але відмовилася. Я не відчуваю, що мені це зараз потрібно. Я більше серіальна кіноактриса», - зазначила вона.

Ксенія наголосила, що до повномасштабної війни сама себе забезпечувала.

На запитання журналістки, чи зараз Мішиної вистачає грошей на життя відповіла.

«Багато хто думає, що наші українські актори — дуже багаті люди. Це дуже оманлива історія. І навіть якщо у мене в якихось проектах могла бути ставка у тисячу доларів, то це далеко не всі проекти. І потім все живуть. Квартиру, машину купи. Я завжди це робила сама. І якщо я розповім, чим я жертвувала. Я багато чим жертвувала. Наші актори взагалі не багаті люди», — висловилася вона.

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