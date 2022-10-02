Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки "Голосу країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні із російськими окупаційними військами. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася кадрами, як виступала перед українськими захисниками.
"Жодні нагороди не варті цих очей, цих поглядів, які я бачу щоразу, коли співаю для наших захисників", - написала Соловій у публікації.
Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:
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"Як завжди шикарно", "Хто ж як не ти, спалиш мости! Пісня набуває нових змістів", "Слава Україні, іранський народ з вами", "Хто як не Соловій змотивує спалювати мости".
Нагадаємо, фаворитка Вакарчука Соловій покаже "українську лють" у європейських містах .
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